Лоскутова Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Анна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Лоскутов (сочков) Иван Панкратович

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Авдотья Панкратова

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Надежда Панкратова

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лоскутов Михаил Панкратович

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акулинапанкратова

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Марфа Панкратова

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лоскутов (сочков) Василий Панкратович

Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Панкрат Иванов

Смерть
Неизвестно
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