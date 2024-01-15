Лоскутова Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лоскутов (сочков) Иван Панкратович
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Авдотья Панкратова
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Надежда Панкратова
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лоскутов Михаил Панкратович
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акулинапанкратова
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Марфа Панкратова
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лоскутов (сочков) Василий Панкратович
Отец ребёнка: Лоскутов Панкрат Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно