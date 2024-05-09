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Кулешов Федоръ Иев

Место рождения

Матвеевка, Луховицы, Московская область

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

С 1773 по 1774 г.р.

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Кулешов Иев Ермилов

Мать: Кулешова Прасковья Игнатова

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянин - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 - Семья №18 Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянин - владелец Алексей Васильевич Гвоз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Анна Пантелеева

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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