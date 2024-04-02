Кулешова Анна Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова Анна Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянка - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 - Семья №18 Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Федоръ Иев

Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно
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