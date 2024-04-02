Кулешова Анна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1811 ст.
Ревизия №10 30.05.1858 - Семья №19 Крестьянка - владелец Александр Александрович Гвоздев Ревизия №9 - Семья №18 Ревизия №8 10.11.1833 года - Семья №25 Крестьянка - владелец Алексей Васильевич Гвоз... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулешов Федоръ Иев
Матвеевка, Луховицы, Московская область
Смерть
Неизвестно