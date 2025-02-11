Ens Enss (Rempel) Margaretha H S
женский, родилась 02.03.1871, Николай-Поле
умерла 17.12.1955, Reinland, Manitoba, Canada
ОтецRempel Heinrich D E15.11.1838 г.р.
МатьRempel (Sawatzky) Anna J U10.09.1843 г.р.
Супруги
Ens Gerhard G D10.03.1867 г.р.
Дети
Ens Gerhard G. H.31.10.1893 г.р.
Ens Jacob GОколо 1895 г.р.Показать еще 6
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1871
Отец: Rempel Heinrich D E
Крещение
23.05.1891
Бракосочетание
10.01.1893
Муж: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
31.10.1893
Сын: Ens Gerhard G. H.
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Ens Jacob G
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
10.10.1897
Дочь: (Ens) Anna
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
04.09.1899
Сын: Ens Heinrich G
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
17.12.1900
Сын: Ens Abram Gerhard
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
10.03.1903
Дочь: Andres (Ens) Maria
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
20.01.1905
Дочь: Wiebe (Ens) Margaretha
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Ens Dietrich G
Отец ребёнка: Ens Gerhard G D
Смерть
17.12.1955
Reinland, Manitoba, Canada
Похороны
?.12.1955
Reinland, Manitoba, Canada