Ens Enss (Rempel) Margaretha H S 02.03.1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Ens Enss (Rempel) Margaretha H S

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.03.1871, Николай-Поле

умерла 17.12.1955, Reinland, Manitoba, Canada

Отец
Rempel Heinrich D E15.11.1838 г.р.
Мать
Rempel (Sawatzky) Anna J U10.09.1843 г.р.
Супруги
Ens Gerhard G D10.03.1867 г.р.
Дети
Ens Gerhard G. H.31.10.1893 г.р.
Ens Jacob GОколо 1895 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1871

Отец: Rempel Heinrich D E

Мать: Rempel (Sawatzky) Anna J U

Крещение
23.05.1891

Бракосочетание
10.01.1893

Муж: Ens Gerhard G D

Рождение ребёнка
31.10.1893

Сын: Ens Gerhard G. H.

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Ens Jacob G

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Рождение ребёнка
10.10.1897

Дочь: (Ens) Anna

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
04.09.1899

Сын: Ens Heinrich G

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
17.12.1900

Сын: Ens Abram Gerhard

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
10.03.1903

Дочь: Andres (Ens) Maria

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
20.01.1905

Дочь: Wiebe (Ens) Margaretha

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Ens Dietrich G

Отец ребёнка: Ens Gerhard G D

Маяк, Дніпропетровська область

Смерть
17.12.1955
Reinland, Manitoba, Canada

Похороны
?.12.1955
Reinland, Manitoba, Canada

Reinland Cemetery

Мы используем куки для улучшения работы сайта.