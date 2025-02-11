Ens Heinrich G 04.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Ens Heinrich G

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.09.1899, Маяк, Дніпропетровська область

умер 16.02.1972, Winkler, Manitoba, Canada

Мать
Ens Enss (Rempel) Margaretha H S02.03.1871 г.р.
Отец
Ens Gerhard G D10.03.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899

Отец: Ens Gerhard G D

Мать: Ens Enss (Rempel) Margaretha H S

Маяк, Дніпропетровська область

Работа или профессия
Неизвестно

he was a Minister and a Farmer

Крещение
09.07.1919
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
16.02.1972
Winkler, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Reinland, Manitoba, Canada

Reinland Cemetery

Мы используем куки для улучшения работы сайта.