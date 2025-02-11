Ens Heinrich G
мужской, родился 04.09.1899, Маяк, Дніпропетровська область
умер 16.02.1972, Winkler, Manitoba, Canada
МатьEns Enss (Rempel) Margaretha H S02.03.1871 г.р.
ОтецEns Gerhard G D10.03.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1899
Отец: Ens Gerhard G D
Маяк, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
09.07.1919
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
16.02.1972
Winkler, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Reinland, Manitoba, Canada