Касюга Феодора Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касюга Феодора Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касюга Феодор Артемьевич

Рождение ребёнка
18.01.1919

Сын: Касюга Николай Федорович

Отец ребёнка: Касюга Феодор Артемьевич

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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