Касюга Феодора Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1919
Отец ребёнка: Касюга Феодор Артемьевич
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно