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Касюга Феодор Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касюга Феодора Авраамовна

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Мещанин города Феодосия Таврической губернии.
Рождение ребёнка
18.01.1919

Сын: Касюга Николай Федорович

Мать ребёнка: Касюга Феодора Авраамовна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Владиславка Феодосийского уезда Таврической губернии.
Смерть
Неизвестно

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