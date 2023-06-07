Борзов Кузьма Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Кузьма Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

По 1641 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Фрол Васильев

Мать: ?

Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Смерть
После 1677
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