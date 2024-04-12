Борзов Фрол Васильев
Место рождения
Дата рожденияПо 1641
Дата смертиПосле 1677
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1641
Отец: Борзов Василий
Мать: ?
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Борзов Кузьма Фролов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1661
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Борзов Филлип Фролов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Борзов Иван Фролов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1664
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1667
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Борзов Иаким Фролов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1677
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Кузьма Фролов
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1677
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)