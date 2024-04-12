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Борзов Фрол Васильев

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

По 1641

Дата смерти

После 1677

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1641

Отец: Борзов Василий

Мать: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Борзов Кузьма Фролов

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Борзов Терентий Фролов

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Борзов Филлип Фролов

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Борзов Иван Фролов

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Борзов Кондрат Фролов

Мать ребёнка: ?

Место жительства
1667
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false fal... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Борзов Иаким Фролов

Мать ребёнка: ?

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
РГАДА 1209-1-11457 Переписная книга Рузского уезда 1677 года | <p> Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Кузьма Фролов

Мать ребёнка: ?

Смерть
После 1677
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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