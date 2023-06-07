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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Борзов Кузьма Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Борзов Терентий Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
До 1662

Сын: Борзов Филлип Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Борзов Иван Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1664

Сын: Борзов Кондрат Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Борзов Иаким Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Кузьма Фролов

Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев

Смерть
Неизвестно
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