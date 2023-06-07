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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Борзов Кузьма Фролов
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
Около 1661
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
До 1662
Сын: Борзов Филлип Фролов
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Борзов Иван Фролов
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
Около 1664
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Борзов Иаким Фролов
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борзов Кузьма Фролов
Отец ребёнка: Борзов Фрол Васильев
Смерть
Неизвестно