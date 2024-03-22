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Mardik Andrus

Место рождения

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

14.06.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

1892 г.р.
1895 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
24.02.1891 ст.

Жена: Mardik Marri

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.

Сын: Mardik Andrus

Мать ребёнка: Mardik Marri

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.

Дочь: Mardik Mari

Мать ребёнка: Mardik Marri

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
09.10.1903 ст.

Дочь: Gustavson Liina

Мать ребёнка: Mardik Marri

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
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