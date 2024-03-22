Mardik Andrus
Место рождения
Дата рождения14.06.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1872 ст.
Бракосочетание
24.02.1891 ст.
Жена: Mardik Marri
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.
Сын: Mardik Andrus
Мать ребёнка: Mardik Marri
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.
Дочь: Mardik Mari
Мать ребёнка: Mardik Marri
Рождение ребёнка
09.10.1903 ст.
Дочь: Gustavson Liina
Мать ребёнка: Mardik Marri
Смерть
Неизвестно