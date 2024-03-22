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Mardik (Tomson) Marri

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

01.01.1868 ст.

Дата смерти

13.06.1925

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1837 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

1892 г.р.
1895 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868 ст.

Отец: Tomson Laus

Мать: Tomson Mari

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
24.02.1891 ст.

Муж: Mardik Andrus

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.

Сын: Mardik Andrus

Отец ребёнка: Mardik Andrus

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.

Дочь: Mardik Mari

Отец ребёнка: Mardik Andrus

Туурасте, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
09.10.1903 ст.

Дочь: Gustavson Liina

Отец ребёнка: Mardik Andrus

Аудру, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
13.06.1925
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