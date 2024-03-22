Mardik (Tomson) Marri
Место рождения
Дата рождения01.01.1868 ст.
Дата смерти13.06.1925
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868 ст.
Отец: Tomson Laus
Мать: Tomson Mari
Бракосочетание
24.02.1891 ст.
Муж: Mardik Andrus
Рождение ребёнка
21.12.1892 ст.
Сын: Mardik Andrus
Отец ребёнка: Mardik Andrus
Рождение ребёнка
28.04.1895 ст.
Дочь: Mardik Mari
Отец ребёнка: Mardik Andrus
Рождение ребёнка
09.10.1903 ст.
Дочь: Gustavson Liina
Отец ребёнка: Mardik Andrus
Смерть
13.06.1925