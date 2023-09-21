Занина (Струкова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Струков Сергей Дмитриевич

Мать: Струкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Занин Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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