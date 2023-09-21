Занина (Струкова) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Занин Сергей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно