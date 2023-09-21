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Занин Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Занин Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Занин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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