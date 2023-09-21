Занин Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Занин Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конорева (Занина) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Занина (Струкова) Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно