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Струков Сергей Дмитриевич

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Место рождения

Орловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, деревня Новосильское

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Струков Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Струков Тихон Сергеевич

Мать ребёнка: Струкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Занина (Струкова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Струкова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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