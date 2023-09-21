Струков Сергей Дмитриевич
Место рожденияОрловская губерния, Елецкий уезд, Тербунская волость, деревня Новосильское
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Струков Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Струкова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Занина (Струкова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Струкова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно