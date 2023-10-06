Скипская (Рожновская) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти1930
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1873
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорович Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бука Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха, маслобойное производство
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1930