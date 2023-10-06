Скипская (Рожновская) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Рожновская) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1873

Сын: Скипский Сергей Егорович

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скипский Павел Егорович

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорович Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бука Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Скипский Георгий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скипский Георгий Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха, маслобойное производство
Место жительства
Неизвестно
Будище, Чернігівська область
Смерть
1930
Будище, Чернігівська область
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