Тарасова (Скипская) Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Константин Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Андрей
Смерть
Неизвестно