Скипский Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипский Павел Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скипский Георгий Павлович

Мать: Скипская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скипский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Скипский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Скипский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипская Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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