Скипский Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Скипский Георгий Павлович
Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Скипский Георгий Павлович
Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Скипский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Скипская Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скипская Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно