Скипская (Новикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипская (Новикова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Скипский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907

Сын: Скипский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1913

Сын: Скипский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скипский Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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