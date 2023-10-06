Скипская (Новикова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Скипский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1907
Сын: Скипский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.10.1913
Сын: Скипский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Скипский Павел Егорович
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно