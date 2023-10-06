Григорович (Скипская) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорович (Скипская) Варвара Георгиевна

Григорович (Скипская) Варвара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скипский Георгий Павлович

Мать: Скипская Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Александровна

Отец ребёнка: Григорович Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорович Алексей Александрович

Отец ребёнка: Григорович Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорович Александр

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close