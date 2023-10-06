Григорович (Скипская) Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Александровна
Отец ребёнка: Григорович Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорович Алексей Александрович
Отец ребёнка: Григорович Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорович Александр
Смерть
Неизвестно