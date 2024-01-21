Прасковья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.01.1870 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.
Сын: Герасим Степанов
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
21.06.1880 ст.
Дочь: Агриппина Степанова
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
18.09.1887 ст.
Сын: Кондрат Степанов
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
02.03.1891 ст.
Сын: Василий Степанов
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Дочь: Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.
Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев
Смерть
Неизвестно