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Прасковья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1870 ст.

Муж: Туманов Степан Григорьев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1874 ст.

Сын: Туманов Иван Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.09.1876 ст.

Сын: Туманов Сергей Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1879 ст.

Сын: Герасим Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.06.1880 ст.

Дочь: Агриппина Степанова

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.09.1887 ст.

Сын: Кондрат Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.03.1891 ст.

Сын: Василий Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Дочь: Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.

Сын: Туманов Петр Степанов

Отец ребёнка: Туманов Степан Григорьев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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