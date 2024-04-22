Туманов Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения12.04.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.
Отец: Туманов Степан Григорьев
Мать: Прасковья Андреева
Бракосочетание
18.02.1894 ст.
Жена: Прасковья Матвеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1903 ст.
Сын: Туманов Яков Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Туманов Федор Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Матвеева
Смерть
Неизвестно