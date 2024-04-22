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Туманов Иван Степанов

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.04.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1874 ст.

Отец: Туманов Степан Григорьев

Мать: Прасковья Андреева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
18.02.1894 ст.

Жена: Прасковья Матвеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.09.1903 ст.

Сын: Туманов Яков Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1904 ст.

Сын: Туманов Степан Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.

Сын: Туманов Василий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1907 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Туманов Федор Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Матвеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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