Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Лукьян Савельевич
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Авдотья Савельевна
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Лукерья Савельевна
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Давыдова Надежда Савельевна
Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович