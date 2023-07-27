Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Лукьян Савельевич

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Авдотья Савельевна

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Лукерья Савельевна

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Давыд Савельевич

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Давыдова Надежда Савельевна

Отец ребёнка: Давыдов Савелий Петрович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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