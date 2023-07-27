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Давыдов Савелий Петрович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Лукьян Савельевич

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Авдотья Савельевна

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Лукерья Савельевна

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Давыд Савельевич

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Давыдова Надежда Савельевна

Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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