Давыдов Савелий Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Лукьян Савельевич
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Авдотья Савельевна
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Лукерья Савельевна
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Давыдова Надежда Савельевна
Мать ребёнка: Давыдова (Рыжова) Агриппина Никитична