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Петров Василий Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Петров Сильвестр Степанович

Мать: Петрова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Петрова) Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Петрова) Меланья Васильевна

Мать ребёнка: Петрова Параскева Васильевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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