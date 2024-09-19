Петров Василий Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Петрова) Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Петрова) Меланья Васильевна
Мать ребёнка: Петрова Параскева Васильевна
Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно