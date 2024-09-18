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Петрова Анна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

29.03.1787 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Сильвестр Степанович

Рождение ребёнка
1739

Сын: Петров Михаил Селиверстович

Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Петров Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Петров Иван Селиверстович

Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Шумилова (Петрова) Евдокия Сильвестровна

Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Петров Василий Селиверстович

Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович

Смерть
29.03.1787 ст.
Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

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