Петрова Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти29.03.1787 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петров Михаил Селиверстович
Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Петров Василий Селиверстович
Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Петров Иван Селиверстович
Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Шумилова (Петрова) Евдокия Сильвестровна
Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петров Василий Селиверстович
Отец ребёнка: Петров Сильвестр Степанович
Смерть
29.03.1787 ст.