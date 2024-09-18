Петров Сильвестр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Петров Степан Васильевич
Мать: Петрова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Петров Михаил Селиверстович
Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Петров Василий Селиверстович
Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1745
Сын: Петров Иван Селиверстович
Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Шумилова (Петрова) Евдокия Сильвестровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна
Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1753
Сын: Петров Василий Селиверстович
Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна
Смерть
Неизвестно