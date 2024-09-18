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Петров Сильвестр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Петров Степан Васильевич

Мать: Петрова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Петров Михаил Селиверстович

Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Петров Василий Селиверстович

Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Петров Иван Селиверстович

Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Шумилова (Петрова) Евдокия Сильвестровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна

Белово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Петров Василий Селиверстович

Мать ребёнка: Петрова Анна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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