Муравьева (Зырянова) Федора Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Зырянова) Федора Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Алексей Флегонтович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Муравьев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович

Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Денисова (Муравьева ) (Муравьева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Муравьев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович

Смерть
25.10.1975

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