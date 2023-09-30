Муравьева (Зырянова) Федора Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти25.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Муравьева ) (Муравьева) Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович
Рождение ребёнка
26.08.1918
Рождение ребёнка
1921
Сын: Муравьев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Муравьев Алексей Флегонтович
Смерть
25.10.1975