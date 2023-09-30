Муравьев Алексей Флегонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (муравьева ) Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: Денисова (муравьева ) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Муравьев Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно