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Муравьев Алексей Флегонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Муравьев Флегонт Иванович

Мать: Муравьева Афонасия Павловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Муравьев Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (муравьева ) Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Денисова (муравьева ) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Муравьев Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Муравьева Федора Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Федора Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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