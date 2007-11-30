Денисова (Муравьева ) (Муравьева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1918
Дата смерти30.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918
Рождение ребёнка
09.09.1940
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1941
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.01.1943
Дочь: Осипова Нина Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1948
Дочь: Булина Людмила Павловна
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1952
Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.2007