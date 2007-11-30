Денисова (Муравьева ) (Муравьева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Муравьева ) (Муравьева) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1918

Дата смерти

30.11.2007

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1918

Отец: Муравьев Алексей Флегонтович

Мать: Муравьева Федора Сергеевна

Рождение ребёнка
09.09.1940

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
24.09.1941

Сын: Денисов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
29.01.1943

Дочь: Осипова Нина Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1948

Дочь: Булина Людмила Павловна

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Денисов Валерий Павлович

Отец ребёнка: Денисов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Павел Иванович

Смерть
30.11.2007
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