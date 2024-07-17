Голосовский Яков Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1895
Дата смерти10.10.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1895
Отец: Голосовский Евгений (Евель)
Мать: Голосовская Хана
запись №36 в метрической книге о родившихся евреях по м. Каховка Днепровского уезда Таврической губернии за 1895 г. свидетельство №133 от 31 мая 1898 г. выдал исправляющий должность раввина м. Каховк... Показать все
Призыв на военную службу
Около 1915
участник Первой мировой войны
Попал в плен (военное)
15.05.1916
попал в лагерь военнопленных (419-й пехотный Аткарский полк)
Ранение
03.09.1916
Каунас, Литовская ССР
рядовой 7-й роты 53-го Волынского генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полка в г. Ковно был ранен в голову и правое бедро направлен в лазарет №12 г. Пенза
Бракосочетание
27.02.1924
Рождение ребёнка
28.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голосовская (Цыханская) Анна (Хая) Семеновна (Симховна)
Военная служба
?.09.1941
начальник медицинской части - военно-санитарный поезд №54
Смерть
10.10.1941
погиб на Южном фронте