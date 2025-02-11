Баннов Василий Филиппович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Баннов Василий Филиппович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1859, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Баннов Филипп ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Баннова Евдокия Александровна1833 г.р.
Супруги
Баннова Ульяна Григорьевна1860 г.р.
Дети
Климентьева Александра Васильевна Баннова1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Баннов Филипп Петрович

Мать: Баннова Евдокия Александровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Баннова Ульяна Григорьевна

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климентьева Александра Васильевна Баннова

Мать ребёнка: Баннова Ульяна Григорьевна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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