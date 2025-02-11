Баннов Василий Филиппович
мужской, родился 1859, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецБаннов Филипп ПетровичНеизвестно г.р.
МатьБаннова Евдокия Александровна1833 г.р.
Супруги
Баннова Ульяна Григорьевна1860 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1878
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климентьева Александра Васильевна Баннова
Мать ребёнка: Баннова Ульяна Григорьевна
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно