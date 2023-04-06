Баннов Филипп Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннов Филипп Петрович

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Место рождения

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Баннов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Титова Матрена Баннова

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1870

Сын: Баннов Евсей Филиппович

Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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