Баннов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Баннов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Титова Матрена Баннова
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
15.06.1870
Мать ребёнка: Баннова Евдокия Александровна
Смерть
Неизвестно