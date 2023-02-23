Баннова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Евдокия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

05.02.1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Баннов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Титова Матрена Баннова

Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1870

Сын: Баннов Евсей Филиппович

Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
05.02.1905
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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