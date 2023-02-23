Баннова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти05.02.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Баннов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Титова Матрена Баннова
Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
15.06.1870
Отец ребёнка: Баннов Филипп Петрович
Смерть
05.02.1905