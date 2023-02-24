Баннова Ульяна Григорьевна
Место рожденияСело Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Григорий Мартынович
Мать: не указана
Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1878
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Климентьева Александра Баннова
Отец ребёнка: Баннов Василий Филиппович
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно