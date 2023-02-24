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Баннова Ульяна Григорьевна

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Место рождения

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Григорий Мартынович

Мать: не указана

Село Шереметьево , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Баннов Василий Филиппович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Климентьева Александра Баннова

Отец ребёнка: Баннов Василий Филиппович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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