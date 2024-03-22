Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти07.05.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Малыхин Андрей
Рождение ребёнка
1864
Сын: Селезнев Василий Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Бракосочетание
26.05.1865
Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)
Рождение ребёнка
16.10.1866
Дочь: Извекова Вера Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
21.02.1869
Сын: Селезнев Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Селезнева Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Орличенко Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Галицкая Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1897