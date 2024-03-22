Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Малыхина) Елизавета Андреевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.05.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Малыхин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Василий Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Бракосочетание
26.05.1865

Муж: Селезнев Емельян Ильич

Супруг(-а): Елизавета Андреевна Селезнева (Малыхина)
Рождение ребёнка
16.10.1866

Дочь: Извекова Вера Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
21.02.1869

Сын: Селезнев Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Селезнева Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Орличенко Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Галицкая Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Селезнев Емельян Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1897
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