Никифорова Жена Григория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никифорова) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Никифоров Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович
Рождение ребёнка
1918 или 11.05.1907
Сын: Никифоров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: (Никифорова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович
Смерть
Неизвестно