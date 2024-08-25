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Никифорова Жена Григория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никифорова) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Никифоров Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович

Рождение ребёнка
1918 или 11.05.1907

Сын: Никифоров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович

Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: (Никифорова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Никифоров Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно

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