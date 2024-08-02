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Дунаев Кирилл Матвеевич

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1802 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Дунаев Матвей Сафронович

Мать: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: (Дунаева) Авдотья Кирилловна

Мать ребёнка: Дунаева Прасковья Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: (Дунаева) Аксинья Кирилловна

Мать ребёнка: Дунаева Прасковья Петровна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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