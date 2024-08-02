Дунаев Кирилл Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Дунаев Матвей Сафронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: (Дунаева) Авдотья Кирилловна
Мать ребёнка: Дунаева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: (Дунаева) Аксинья Кирилловна
Мать ребёнка: Дунаева Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно