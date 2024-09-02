Дунаев Матвей Сафронович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802
Отец: Дунаев Сафрон Астахович
Мать: Дунаева Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунаева Ульяна
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: (Дунаева) Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Дунаева Ульяна
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно