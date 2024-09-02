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Дунаев Матвей Сафронович

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1777 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1802

Отец: Дунаев Сафрон Астахович

Мать: Дунаева Варвара

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунаева Ульяна

Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Сын: Дунаев Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: (Дунаева) Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Дунаева Ульяна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между 1824 и 1834

Сын: Дунаев Кирьян Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Дунаев Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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