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Шульга Леонтий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шульга Тимофей Евфимович

Мать: Шульга Наталья Феодоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шульга Терентий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
06.10.1908

Сын: Шульга Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шульга Надежда Леонтьевна

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Шульга Никифор Леонтьевич

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
12.02.1915

Дочь: Шульга Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шульга Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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