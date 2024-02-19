Шульга Леонтий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шульга Терентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
06.10.1908
Сын: Шульга Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шульга Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Шульга Никифор Леонтьевич
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
12.02.1915
Дочь: Шульга Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шульга Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Шульга Дарья Моисеевна
Смерть
Неизвестно