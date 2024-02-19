Шульга Дарья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шульга Терентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.10.1908
Сын: Шульга Алексей Леонтьевич
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шульга Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Шульга Никифор Леонтьевич
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.02.1915
Дочь: Шульга Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шульга Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно