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Шульга Дарья Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шульга Терентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
06.10.1908

Сын: Шульга Алексей Леонтьевич

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шульга Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Шульга Никифор Леонтьевич

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
12.02.1915

Дочь: Шульга Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шульга Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Шульга Леонтий Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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