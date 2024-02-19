Шульга Наталья Феодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Феодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Шульга Леонтий Тимофеевич
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Савченко (Шульга) Стефанида Тимофеевна
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шульга Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
17.11.1908
Дочь: Шульга Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шульга Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович
Смерть
Неизвестно