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Шульга Наталья Феодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Феодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Шульга Леонтий Тимофеевич

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Савченко (Шульга) Стефанида Тимофеевна

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шульга Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шульга Семён Тимофеевич

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шульга Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Куликова (Шульга) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шульга Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
17.11.1908

Дочь: Шульга Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шульга Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шульга Тимофей Евфимович

Смерть
Неизвестно

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