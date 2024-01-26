Кочерова (Хватова) Анастасия
Место рожденияиз-под Удомли
Дата рождения1890
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оливетская ?
Отец ребёнка: Кочеров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочеров Константин
Отец ребёнка: Кочеров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочеров Павел
Отец ребёнка: Кочеров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочеров Павел
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Скриплева (Кочерова) Елена
Отец ребёнка: Кочеров Павел
Рождение ребёнка
19.09.1920
Сын: Кочеров Сергей
Отец ребёнка: Кочеров Павел
Смерть
1927
Причина смерти: от криминального аборта?
Похороны
Неизвестно