Кочерова (Хватова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочерова (Хватова) Анастасия

Место рождения

из-под Удомли

Дата рождения

1890

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оливетская ?

Отец ребёнка: Кочеров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Константин

Отец ребёнка: Кочеров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Павел

Отец ребёнка: Кочеров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеров Павел

Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Скриплева (Кочерова) Елена

Отец ребёнка: Кочеров Павел

Рождение ребёнка
19.09.1920

Сын: Кочеров Сергей

Отец ребёнка: Кочеров Павел

Смерть
1927
Причина смерти: от криминального аборта?
Похороны
Неизвестно

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