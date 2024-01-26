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Кочеров Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1882

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1882

Отец: Кочеров Петр

Мать: Кочерова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеров (Скриплева) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оливетская ?

Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Константин

Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочеров Павел

Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочерова (Хватова) Анастасия

Рождение ребёнка
29.04.1910

Дочь: Скриплева (Кочерова) Елена

Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия

Рождение ребёнка
19.09.1920

Сын: Кочеров Сергей

Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Оливетская (Кочерова) Марина

Мать ребёнка: Кочеров (Скриплева) Евдокия

Смерть
1966

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