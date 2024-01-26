Кочеров Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1882
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1882
Отец: Кочеров Петр
Мать: Кочерова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оливетская ?
Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочеров Константин
Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочеров Павел
Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1910
Дочь: Скриплева (Кочерова) Елена
Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия
Рождение ребёнка
19.09.1920
Сын: Кочеров Сергей
Мать ребёнка: Кочерова (Хватова) Анастасия
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Оливетская (Кочерова) Марина
Мать ребёнка: Кочеров (Скриплева) Евдокия
Смерть
1966