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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Екатерина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Мотя

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Миля

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Полина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Егор

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Метрофан

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Федот

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Тимофей

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Егор

Отец ребёнка: ?

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