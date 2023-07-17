?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Екатерина
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Мотя
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Миля
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Полина
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Егор
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Метрофан
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Федот
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Тимофей
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Егор
Отец ребёнка: ?