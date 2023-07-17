Кольба Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольба Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Пётр Егорович

Мать ребёнка: Маковецкая (Кольба) Мария Петрововна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Дина Егоровна

Мать ребёнка: Маковецкая (Кольба) Мария Петрововна

Рождение ребёнка
15.04.1930

Дочь: Кольба (Носова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Маковецкая (Кольба) Мария Петрововна

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