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Место рождения

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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Екатерина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Мотя

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Миля

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кольба) Полина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Егор

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Метрофан

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Федот

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Тимофей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольба Егор

Мать ребёнка: ?

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