?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Екатерина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Мотя
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Миля
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кольба) Полина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Егор
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Метрофан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Федот
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Тимофей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кольба Егор
Мать ребёнка: ?