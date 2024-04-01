Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лепехин Павел Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1866

Жена: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
06.03.1872

Сын: Лепехин Василий Егоров

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
13.03.1873

Сын: Лепехин Алексей Егоров

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
06.09.1874

Сын: Лепехин Иван Егоров

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
16.02.1876

Сын: Лепехин Павел Егоров

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
04.02.1877

Дочь: (Лепехина) Анна Егорова

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Лепехин Георгий Георгиевич

Мать ребёнка: Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова

Смерть
Неизвестно

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