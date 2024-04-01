Лепехина ? (Мухина) Агафья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1843
Бракосочетание
После 1866
Рождение ребёнка
06.03.1872
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Рождение ребёнка
13.03.1873
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Рождение ребёнка
06.09.1874
Сын: Лепехин Иван Егоров
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Рождение ребёнка
16.02.1876
Сын: Лепехин Павел Егоров
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Рождение ребёнка
04.02.1877
Дочь: (Лепехина) Анна Егорова
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лепехин Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Лепехин Георгий Дьячок Полуденной Церкви Павлов
Смерть
Неизвестно