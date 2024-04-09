Мавра Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Потылицын Иван 1 Васильев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Потылицын Григорей Васильев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1752

Сын: Потылицын Иван Васильев

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Потылицын) Федосья Васильева

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Потылицын) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Потылицын) Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов

Смерть
Неизвестно

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