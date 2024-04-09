Мавра Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Потылицын Иван 1 Васильев
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Потылицын Григорей Васильев
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Потылицын) Федосья Васильева
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Потылицын) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Потылицын) Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Потылицын Василий Степанов
Смерть
Неизвестно